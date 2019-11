FLASH MOB Continuano le iniziative delle 'sardine': pienone a Modena, domenica saranno a Rimini Seguono Matteo Salvini che sta battendo l'Emilia Romagna palmo a palmo in vista delle elezioni

Il movimento chiamato delle 'sardine' cresce: dopo Bologna, il flash mob organizzato a Modena che ha riempito piazza Grande con circa settemila persone, per rispondere alla contemporanea presenza di Matteo Salvini in città, che sta girando tutta l'Emilia-Romagna in vista delle elezioni regionali il 26 gennaio. Domenica 24 novembre sarà la volta di Rimini. Intanto contro l'ex ministro dell'Interno piovono querele: dalla sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, che non vuole far passare liscia l'affermazione di Salvini “la droga fa male”, all'indomani della sentenza che ha condannato due carabinieri per aver ucciso di botte il fratello; Salvini risulta indagato anche dalla Procura di Agrigento per il caso “Open Arms”. La politica però è tutta concentrata sulla manovra, dopo la pioggia di emendamenti presentati in Senato dove avverrà il debutto in aula, il 3 dicembre. Il segretario del Pd, Zingaretti, e il presidente del Consiglio Conte, sottolineano gli aspetti salienti della manovra. Nel video le loro interviste

