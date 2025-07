Contrasto ai pallinari, un arresto a Rivazzurra

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Rimini contro il gioco illegale delle tre campanelle. Nella serata di ieri, una pattuglia ha arrestato a Rivazzurra un uomo classe 1993, colto in flagrante durante un’operazione contro i cosiddetti “pallinari”.

L’arresto è avvenuto sui viali delle Regine, dove gli agenti hanno sorpreso un gruppo intento a proporre il gioco d’azzardo a vari turisti. Uno degli organizzatori è stato fermato con due banconote da 50 euro, mentre gli altri sono riusciti a fuggire.

Una persona presente ha denunciato di essere stata derubata: secondo la ricostruzione, gli sarebbero stati sottratti dei soldi dal portafoglio con la scusa che per assistere era obbligatorio puntare.

L’uomo è stato accusato di furto con destrezza e di organizzazione di gioco d’azzardo in concorso. Dopo una notte in camera di sicurezza, sarà giudicato per direttissima. Il denaro è stato restituito alla vittima.