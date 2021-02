Contrasto alle infiltrazioni criminali: siglato accordo fra Prefettura di Rimini e Camera di Commercio della Romagna

Una allerta lanciata già nella prima ondata della pandemia da Prefetture e Questure italiane, nel chiedere collaborazione da parte delle istituzioni locali per segnalare i “campanelli dall'allarme” riscontrati nell'ambito della propria attività. L'accordo, siglato tra il Prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza e il Presidente della Camera di Commercio della Romagna, Alberto Zambianchi, prevede la condivisione con Prefettura e Forze di Polizia, attraverso la piattaforma regionale Explorer REX, di tutto il patrimonio informativo delle Camere di Commercio relativo alle imprese, per supportare le indagini per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Per il Prefetto Forlenza si tratta di un grande ausilio nella “conoscenza delle dinamiche interne alla vita delle aziende, per analizzare l'eventuale sussistenza di rischi di illegalità”. Rischio di infiltrazione criminale e mafiosa nel tessuto economico da tempo presente, ma amplificato, per il presidente della Camera di commercio della Romagna, dall’attuale situazione di emergenza sanitaria.

Nel video, l'intervista al Presidente della Camera di Commercio della Romagna, Alberto Zambianchi



I più letti della settimana: