Contrasto allo spaccio: denunciati un minore e un 40enne

Operazione congiunta giovedì sera con i militari dell’Esercito ha portato al fermo di tre persone e al sequestro di droga. I militari hanno notato uno scambio sospetto nei pressi della stazione tra un giovane a piedi e gli occupanti di un’auto in sosta, riconducibile a una possibile cessione di stupefacenti. L’intervento è avvenuto con il supporto di una pattuglia in borghese della squadra giudiziaria della Polizia Locale. La perquisizione ha consentito di recuperare circa 50 grammi di hashish e 200 euro in contanti. Il giovane, minorenne, è stato denunciato per spaccio, mentre i due acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura per i Minorenni.

Nei giorni scorsi un'altra operazione antidroga ha portato all'arresto di un 40enne irregolare beccato in flagranza a cedere una dose hashish a un altro soggetto nei pressi degli stabilimenti balneari 130 e 131. La perquisizione ha permesso di sequestrare circa 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione, ritagli e uno spray al peperoncino il cui porto è risultato illegale. L'uomo è stato altresì denunciato per la sua condizione di soggiorno irregolare sul territorio nazionale. L'acquirente, trovato in possesso modiche quantità è stato segnalato come prevede la norma. All'udienza per direttissima il Giudice ha convalidato l’arresto.







