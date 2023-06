RIMINI Contrasto allo spaccio: Polizia Locale arresta 38enne, aveva 36 dosi di cocaina e 3300 euro

Si è conclusa mercoledì sera, in un hotel della zona centrale della città, un’altra operazione della Polizia Locale che ha portato all’arresto di uno straniero di 38 anni. Era in possesso di 36 dosi di cocaina e della somma di 3300 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’intervento eseguito dagli uomini in borghese della squadra giudiziaria, era iniziato alcuni giorni prima dopo alcune segnalazioni e informazioni confidenziali, che parlavano di persona che da diverse settimana era stata notata avere frequenti incontri con altre persone in strada, entrando ed uscendo da un Hotel della zona centrale della città, in cui era alloggiato. Da lì il fermo per l’identificazione, L’uomo è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel processo per direttissima, il Giudice del Tribunale di Rimini ha confermato l’arresto, con il patteggiamento di 8 mesi, disponendo la confisca del materiale e della somma di denaro, mentre l’uomo è stato messo a disposizione dell’ufficio immigrazione per l’espulsione.

