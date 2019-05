Contrasto della prostituzione, entra in vigore l'ordinanza

Entrerà in vigore il 20 maggio prossimo l'ordinanza a contrasto della prostituzione su strada firmata oggi dal sindaco di Rimini, Andrea Gnassi. Il provvedimento sarà in vigore fino al 15 ottobre 2019 e sarà applicato su una serie definita di aree dove il fenomeno della prostituzione su strada si è registrato con una maggiore intensità. "L'ordinanz è uno strumento ormai consolidato, alla luce dei risultati positivi che abbiamo ottenuto negli ultimi anni in termini di deterrenza del fenomeno - sottolinea in una nota l'assessore comunale alla sicurezza Jamil Sadegholvaad -: si tratta di un provvedimento che dà continuità ad una serie di attività che stiamo mettendo in campo, l'ultima in ordine di tempo l'ordinanza che comporta la denuncia per chi sfrutta la prostituzione e che ha portato dal 4 dicembre 2018 al 30 aprile 2019, a 12 denunce all'Autorità giudiziaria".