Contro il Cyberbullismo, torna #Cuoriconnessi

Nel video, brani degli interventi del Capo della Polizia, Franco Gabrielli; del Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, Nunzia Ciardi; del Capo Dipartimento per le Risorse Umane del Miur, Giovanna Boda

Oltre 260 mila studenti, di più di 3000 scuole collegate all'evento voluto da Polizia di Stato e Unieuro, dedicato alla lotta al Cyberbullismo nel Safer Internet Day, giornata mondiale della sicurezza in Rete. Torna #CuoriConnessi, V edizione coordinata dal giornalista Luca Pagliari, in una mattinata di dibattito e testimonianze. “Prevenzione e repressione devono camminare di pari passo - ha detto il Capo della Polizia, Franco Gabrielli - che in testa pone però la sensibilizzazione, “per un uso consapevole di uno spazio di libertà straordinario che ci è dato”. Parlano i giovani, fanno domande e nelle loro storie anche il coraggio di chi ha deciso di rompere un muro di solitudine rivolgendosi alle autorità. Alleanza – la sollecita il Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, Nunzia Ciardi - per battaglie che si fanno insieme, istituzioni, aziende, genitori, ragazzi e insegnanti. E sul ruolo dell'ambito educativo, della scuola riflette il Capo Dipartimento per le Risorse Umane del Miur, Giovanna Boda individuando per i ragazzi un solo antidoto: l'amicizia, contro la solitudine.





