Controesodo: in 21 milioni rientrano dalle vacanze Traffico in intensificazione fino a domani per il controesodo di fine agosto. Mentre sono quasi 9 milioni i turisti che hanno scelto la vacanza a settembre, nonostante la crisi economica e i timori per i contagi da covid

Sono state vacanze brevi, anche solo un paio di giorni, ma è controesodo per 21 milioni di turisti. In calo dell'11% rispetto allo 2019, agosto è stato comunque il mese che ha dato respiro all'economia del turismo, proprio grazie alla massiccia presenza nazionale. Traffico intenso per i rientri, da questa mattina fino a domani, con particolare interessamento della dorsale adriatica della A14 verso nord. Non solo rientri: sono infatti quasi 9 milioni – secondo una indagine Coldiretti – i turisti in partenza per il mese di settembre: in calo del 13% rispetto allo scorso anno, sia per le difficoltà economiche sia per i timori legati a possibili contagi, ma comunque incoraggiati e pronti ad approfittare dei risparmi possibili offerti dalla bassa stagione, con listini che Coldiretti stima al ribasso fino al 30%. Vacanze che si vogliono sicure e settembre conferma le preferenze in una estate segnata dal Covid: vince il turismo di prossimità e la riscoperta delle bellezze che anche i centri minori dello stivale sanno offrire.



I più letti della settimana: