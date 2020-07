RICCIONE Controlli a Riccione: 300 pezzi sequestrati e multe per la violazione delle norme sulla vendita di alcol

Sequestro di 300 pezzi di merce venduta senza licenza, sanzioni a titolari di mini market per vendita di alcolici fuori orario e a due bar per aver servito alcolici a minori. È questo il bilancio dei controlli della Polizia locale di Riccione effettuato la scorsa notte sulle principali vie della città. La polizia locale ha quindi sequestrato oltre 300 pezzi a venditori abusivi extracomunitari. Giocattoli, braccialetti, collanine, accendini e occhiali da sole venduti senza licenza da alcuni ambulanti stranieri sul lungomare. Contestualmente nell’ambito del Servizio predisposto dal comando della Polizia locale di Riccione sono stati contravvenzionati due titolari di mini market, cittadini di origine bengalese, per la vendita di alcol in bottiglia dopo le ore 22 in violazione del regolamento comunale e due titolari d bar per la vendita di alcol a minori di 18 anni. Sanzione amministrativa non penale perché i ragazzi erano maggiori di 16 anni. “I controlli proseguiranno - ha detto l’assessore Elena Raffaelli - soprattutto per quanto riguarda l’abusivismo commerciale e la vendita di alcol ai minori perché la città deve essere vissuta in sicurezza”.



