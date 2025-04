Controlli a tappeto nel weekend: 11 denunciati a Riccione per furti, droga e guida in stato d’ebbrezza Servizio straordinario dei Carabinieri nelle zone della movida: recuperata merce rubata di lusso, sequestrata cocaina e ritirate quattro patenti.

Controlli a tappeto nel weekend: 11 denunciati a Riccione per furti, droga e guida in stato d’ebbrezza.

Fine settimana di intensa attività per i Carabinieri della Compagnia di Riccione, impegnati in un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio. L’operazione ha interessato capillarmente tutto il territorio, con particolare attenzione alle zone più frequentate dalla movida. Undici le persone denunciate in stato di libertà, cinque delle quali per furto aggravato. Tra i casi principali segnalati alla Procura della Repubblica di Rimini:

Due italiani, di 42 e 39 anni, identificati grazie alle immagini di videosorveglianza, sono accusati del furto di cinque borse firmate (Prada e Yves Saint Laurent) e di un computer portatile , rubati da un’ auto in sosta a Riccione .

, rubati da un’ a . Un cittadino nordafricano di 35 anni è stato sorpreso a rubare generi alimentari e superalcolici per un valore di circa 300 euro in un supermercato della zona.

in un supermercato della zona. Due uomini dell’Est Europa, di 42 e 45 anni, sono stati denunciati per il furto di alcolici (tra cui champagne e whisky) del valore complessivo di circa 400 euro. In entrambi i casi, la refurtiva è stata recuperata e restituita.

Durante un controllo nei pressi di una nota discoteca, un giovane italiano di 23 anni è stato trovato in possesso di un punteruolo d’acciaio nascosto nei pantaloni: per lui è scattata la denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

A Cattolica, un 38enne albanese è stato segnalato per detenzione ai fini di spaccio. Fermato dopo una manovra sospetta alla guida, è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, occultati all’interno dell’auto.

Grande attenzione anche al fenomeno delle cosiddette "stragi del sabato sera": quattro automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza tra Riccione e Cattolica, con contestuale ritiro delle patenti. Nel corso del servizio sono stati controllati 107 veicoli e 143 persone, con l’elevazione di nove sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: