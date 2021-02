Controlli anti-covid: 468 persone sanzionate negli ultimi quattro mesi a Rimini

Da ottobre a gennaio 2021, comunica la Prefettura di Rimini, sono state effettuate 468 multe su 55.651 persone controllate, nell'ambito dei controlli per verificare il rispetto delle normative anti-covid, come il corretto utilizzo dei dispositivi o il divieto di assembramenti. 5048 invece gli esercizi ispezionati, che hanno portato all'emissione di 15 sanzioni.

Nell'ambito dell'odierna riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto, si è deciso di potenziare i controlli nel fine settimana, dopo i recenti episodi di aggressioni e danneggiamenti nel centro storico ad opera di alcuni gruppi di ragazzi. Per vigilare sul fenomeno verranno impiegate anche delle pattuglie appiedate.



