Controlli anti-Covid: chiusi temporaneamente Peter Pan e Living.

Non potranno tenersi gli eventi organizzati l'8 dicembre al Peter Pan e al Living di Misano. Nell'ambito dei controlli del weekend - riporta Riminitoday - i Carabinieri di Riccione hanno rilevato assembramenti e clienti senza mascherina nelle due discoteche, facendo scattare per entrambi una nuova chiusura temporanea di 5 giorni, oltre alla sanzione prevista. Intensa l'attività dell'Arma anche nell'ambito dei controlli stradali, intensificati alla luce delle recenti tragedie. 7 gli automobilisti in stato di ebbrezza denunciati, numerosi gli assuntori di stupefacenti segnalati, trovati in possesso di piccole quantità di droga.



