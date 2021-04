EMERGENZA SANITARIA Controlli anti-Covid sui mezzi di trasporto pubblico, positivi al virus bus, treni e metro Da oggi in Italia solo zone rosse o arancioni: dal 20 aprile possibili riaperture

In base ai dati del contagio sarà possibile parlare di riaperture dal 20 aprile. Questo il tema alla base di un primo incontro previsto già giovedì tra Governo e Regioni, mentre oggi l'Italia ha due soli colori, 9 Regioni sono in rosso, 11 in arancione. Da domani tornano a scuola anche oltre 5 milioni di studenti.

Durante le festività pasquali eseguiti 106mila controlli, con 2.500 multe elevate. In base ai controlli eseguiti dai Carabinieri del Nas sui mezzi di trasporto pubblico nazionali per verificare il rispetto delle normative anti-Covid, su 693 veicoli controllati 65 sono risultati irregolari. Denunciati 4 responsabili di aziende per mancato rispetto delle misure anti-virus e 62 sanzionati per irregolarità amministrative. Tra i tamponi di superficie raccolti, emersi 32 casi di positività per la presenza di materiale genetico riconducibile al virus trovato in autobus, vagoni metro e treni a Roma e altre province di Lazio e Toscana.

Nel mondo preoccupa la nuova variante del coronavirus trovata in Giappone, che pare ridurre l'efficacia dei vaccini. La variante è stata rilevata in 10 dei 14 pazienti esaminati in un ospedale di Tokyo a marzo. A New York invece i residenti che abbiano compiuto 16 anni possono da oggi mettersi in lista per ottenere il vaccino anti-covid. Circa uno su cinque residenti nello Stato è stato completamente vaccinato contro il Covid-19.

