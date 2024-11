Controlli antidroga in riviera: quaranta persone identificate

La Polizia Locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano ha intensificato i controlli nei parchi e nelle aree verdi per contrastare degrado urbano e spaccio di droga. Sei pattuglie e tredici agenti, anche in abiti civili e supportati da unità cinofile, hanno monitorato parchi, fermate del Metromare e parcheggi strategici.

Oltre 40 persone sono state identificate: un moldavo neomaggiorenne è stato denunciato per detenzione di hashish, un libico con precedenti per spaccio è stato segnalato per ingresso illegale, mentre due bosniaci con precedenti per furto sono stati sanzionati.

Due minorenni trovati con hashish sono stati riaffidati ai genitori. Un controllo stradale ha portato al sequestro di un manganello e alla denuncia di un marocchino per porto abusivo. Queste operazioni rafforzano la sicurezza pubblica e il contrasto alle attività illecite, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini.