Controlli: cittadini più disciplinati, in 4 giorni contestate 5 violazioni su 1215 persone controllate

Calano le sanzioni e le situazioni irregolari durante i controlli della Polizia Locale di Rimini. Sono 5 in tutto le sanzioni fatte nei primi giorni di questa settimana, da lunedì 20 a giovedì 23 aprile; verbali di tipo amministrativo, che vengono contestati per aver dichiarato motivi futili o palesemente non coerenti con le ragioni per le quali è consentito uscire dalla propria abitazione. A fronte di 1215 persone fermate.

Il controllo alle attività commerciali ha registrato 1181 esercizi controllati nei 4 giorni presi in esame. La Prefettura ha messo in campo oltre 40 agenti divisi in 3 turni giornalieri, che concentreranno il loro lavoro soprattutto nelle zone dei parchi pubblici, nella spiaggia, nelle strade chiuse con il confine sud, nel centro storico e sui varchi della statale 16 che in questi giorni ancora sono presenti.

La compilazione del modulo di autocertificazione - ricorda il Comune di Rimini - è ancora necessaria.