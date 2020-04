RIMINI Controlli coronavirus: a Rimini 62enne multato sette volte

Probabilmente un record, almeno nella provincia di Rimini. Un ingegnere riccionese 62enne è stato fermato e multato sette volte, nel corso dei controlli che le forze dell'ordine conducono da giorni per far rispettare le misure restrittive adottate per contrastare la diffusione del coronavirus.

Ai militari l'uomo ha replicato dicendo di avere bisogno di prendere aria e di non riuscire a stare chiuso in casa. Solo domenica scorsa era stato sorpreso due volte, una a Riccione e una, in auto, a Cattolica.



