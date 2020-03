CARABINIERI Controlli coronavirus: tre denunce a Rimini, cinque a Riccione

A Rimini e Riccione proseguono i controlli dei Carabinieri per verificare il rispetto dei vincoli stabiliti dal decreto per affrontare il coronavirus. Nel riminese denunciate tre persone: un albanese e una rumena trovati alla guida delle loro auto senza motivazioni comprese fra quelle indicate dalla normativa e un imprenditore del posto denunciato perché continuava a tenere il proprio esercizio aperto nonostante le disposizioni che ne impongono la chiusura. A Riccione invece denunciati cinque ragazzi sia del posto, che di comuni limitrofi, che si erano trovati a casa di un loro coetaneo incuranti delle disposizioni di non allontanarsi dalle loro abitazioni in assenza di motivi validi.



