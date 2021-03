RICCIONE Controlli covid, bloccati dalla Polizia Locale 20 scooteristi minorenni a Riccione

Servizi di controllo rafforzati sabato e domenica a Riccione in vista della "zona rossa" in vigore da oggi. La polizia locale di Riccione è stata impegnata in una serie di controlli del territorio comunale, quando ha intercettato un gruppo di una ventina di minorenni in scooter provenienti da Misano e diretti a Riccione, presumibilmente nelle vie del centro. I ragazzi sono stati fermati prima dell'ingresso nel territorio comunale di Riccione ed è stato spiegato loro il divieto di oltrepassare il confine del Comune di residenza. Multato uno dei ragazzi dato che si trovava già nel territorio del Comune di Riccione per inottemperanza alle norme anti Covid e viaggiava in sella ad uno scooter senza assicurazione e senza patentino. Sanzionato il titolare di un bar che dopo le 18 continuava a servire i clienti sia all'interno che all'esterno del locale.

