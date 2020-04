Controlli: da chi porta la minestra a chi ignora i blocchi stradali

Controlli: da chi porta la minestra a chi ignora i blocchi stradali.

Non si fermano i controlli dei Carabinieri del Comando Compagnia di Novafeltria per verificare la corretta applicazione delle misure di contenimento del Coronavirus. Anche in queste giornate di brutto tempo hanno sanzionato 7 persone tra le oltre 150 controllate. Un 35enne di Santarcangelo di Romagna ed un 36enne di Longiano, incuranti delle disposizioni, hanno ammesso di essere transitati in una strada chiusa, per questo si sono visti comminare una doppia sanzione (Euro 533,00 disposizioni anticovid; Euro 400,00 per aver percorso una strada chiusa); un 34enne di San Leo è stato sorpreso distante da casa, fuori l’abitazione di alcuni suoi parenti mentre stava chiacchierando, dicendo che “era lì avendo consegnato loro della minestra”, senza poterlo provare. Altra multa per un 51enne senegalese residente a San Leo fermato a Dogana di Verucchio. Si era recato a Rimini dove doveva trasferite del denaro all’estero attraverso un “money transfer”, senza riuscirci.



I più letti della settimana: