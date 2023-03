Controlli dei Nas in mense scolastiche, 1 su 3 irregolare Accertate 482 violazioni, sanzioni per 240mila euro

Una serie di controlli operati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il Ministero della Salute, in 1.058 aziende di ristorazione di tutta Italia operanti all'interno di mense scolastiche di ogni ordine e grado, dagli asili nido fino agli istituti superiori, ha evidenziato irregolarità in circa un terzo di esse (341), accertando 482 violazioni penali e amministrative, con sanzioni pecuniarie per 240 mila euro, contestate a causa di violazioni nella gestione degli alimenti e nelle condizioni igieniche nei locali di preparazione dei pasti.

