CARABINIERI Controlli del weekend a Novafeltria: 93 veicoli e 150 persone identificate

Nell'ambito dei controlli del weekend i Carabinieri di Novafeltria hanno controllato 93 veicoli e identificate oltre 150 persone. In particolare è stato fermato un 47enne di Novafeltria, alla guida di un'Audi A4, che procedeva all’altezza della località Borgnano di Talamello, sulla S.S. 258 Marecchiese, con un tasso alcolemico di 0,60 G/L. Per il guidatore è scattato il ritiro della patente, la decurtazione di dieci punti e una sanzione di 544 euro. Fermato anche un 18enne tunisino, trovato a Villa Verucchio in sella alla sua bicicletta con marijuana e hashish per uso personale. Il giovane, intimorito all'arrivo delle autorità, ha spontaneamente consegnato la sostanza stupefacente, che è stata posta sotto sequestro.

