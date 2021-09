Controlli del weekend, ritirate due patenti per guida in stato d'ebbrezza

Nel fine settimana appena concluso la Compagnia Carabinieri di Novafeltria ha controllato 68 mezzi e 91 persone; 10 gli esercizi pubblici ispezionati per la verifica del rispetto delle norme di contenimento del Covid-19. Due le persone denunciate per guida in stato d'ebbrezza: si tratta di un 49enne di Rimini, fermato a Maiolo, ed una 22enne di Santarcangelo, controllata a Campiano di Talamello. Il primo aveva un tasso alcolemico di 1,20 grammi per litro, mentre la donna ha fatto registrare 1,30. Ed entrambi è stata ritirata la patente. Sono state inoltre sanzionate sette persone per infrazioni alle norme del Codice della Strada, tra i quali tre motociclisti che viaggiavano a velocità sostenuta sulla Marecchiese.