CORONAVIRUS Controlli della Polizia Locale: nel fine settimana di Pasqua quasi 1200 persone e 38 sanzioni nel riminese Uno sforzo che si ripeterà anche in tutti i ponti delle prossime settimane

Oltre ai varchi sulla statale 16, i blocchi di alcune strade al confine sud, che rimangono interdette alla circolazione e ai posti di controllo che la Polizia Locale ha disposto in maniera permanete alle uscite dell’autostrada Rimini sud e Rimini nord, in questi 4 giorni delle festività pasquali gli agenti hanno concentrato la loro presenza soprattutto nei parchi e nelle spiagge.

Da venerdì 10 aprile a lunedì di pasquetta, sono state 1185 in tutto le persone controllate; 907 in tutto le autocertificazioni acquisite e 910 le attività commerciali o gli esercizi pubblici presso cui gli agenti hanno accertato la chiusura. Le sanzioni amministrative fatte sono in tutto 38, di cui 13 solo nella giornata di pasquetta. Verbali di tipo amministrativo, contestati immediatamente a chi ha dichiarato motivazioni futili e palesemente non coerenti con le ragioni per le quali è consentito uscire di casa, espresse anche nel modulo di autocertificazione che è necessario consegnare al momento del controllo.

Negli ultimi dieci giorni, sul territorio dei dieci Comuni dell’Unione Valmarecchia, la Polizia locale ha controllato 503 persone e 28 esercizi pubblici, per un totale di 437 autocertificazioni acquisite e 15 sanzioni comminate.

Uno sforzo che si ripeterà alla stessa maniera e con lo stesso impegno di persone e mezzi, anche nei prossimi giorni, soprattutto in concomitanza dei ponti del 25 aprile e dell'1 maggio.



