Controlli della Polizia locale nel fine settimana, sanzionato un locale della vecchia pescheria per somministrazione di alcolici ad una minorenne

Alcol ai minori al centro dei controlli della Polizia locale di Rimini nel corso del fine settimana. Un locale nella zona del centro storico è stato sanzionato per aver venduto un cocktail alcolico ad una ragazza minorenne. Gli agenti della Polizia locale hanno provveduto, come prassi in questi casi, a contattare i genitori della ragazza. La polizia ricorda che le sanzioni per la vendita o somministrazione di alcolici a minori vanno da 250 a 1000 euro e raddoppiano in caso di recidiva fino all’arresto per somministrazioni a minori di anni 16.