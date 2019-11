Controlli di frontiera al Fellini di Rimini: un arresto e un rimpatrio

Arrestato al Fellini di Rimini un 25enne albanese colpito da un ordine di arresto emesso dalla Procura di Pesaro. I controlli della Polizia di Frontiera di Rimini nei confronti dei passeggeri di un volo in arrivo da Tirana, hanno permesso di identificare l'uomo, sul quale pende la pena di reclusione di 3 anni e 3 mesi per rapina impropria in concorso e lesioni personali aggravate. Il 25enne si trova ora presso il carcere di Rimini.

Nella stessa giornata, i controlli hanno permesso di individuare anche un passeggero proveniente da Tirana intenzionato a stabilirsi illecitamente in Italia. Durante le interviste per i controlli di II^ linea, il 30enne ha riferito di essere intenzionato a visitare il nostro Paese, ma non è riuscito a produrre sufficiente documentazione che attestasse il reale scopo e condizione del soggiorno. Le indagini svolte hanno permesso di appurare come la reale intenzione dello straniero fosse quella di cercare un lavoro in Italia con l’aiuto di un parente, in assenza dei presupposti previsti dalla norma. Il cittadino albanese, pertanto, è stato respinto alla frontiera ed immediatamente imbarcato sul primo volo utile per Tirana.