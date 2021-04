CARABINIERI Controlli di Pasquetta a Rimini: 2 arresti e 10 sanzioni

Nel lunedì di Pasquetta sono stati intensi i controlli dei Carabinieri di Rimini, impegnati con 40 agenti sul territorio. 106 le persone controllate, quasi tutte munite di autocertificazione che legittimava gli spostamenti, soprattutto per le visite ai parenti. 10 quelle sanzionate che si trovavano in strada senza giusto motivo. Su 15 attività commerciali controllate solo una è stata trovata non in regola, per via di alcuni clienti che consumavano all'interno del locale. Gli esercenti andranno incontro ad una chiusura proposta di 5 giorni.

Effettuati anche due arresti. Il primo riguarda un 54enne pregiudicato, originario della Campania, sorpreso senza documenti dopo aver attraversato con il semaforo rosso. Aveva fornito false generalità alle autorità, che sono riuscite a risalire alla sua vera identità e ad emettere nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nel Comune di Rimini.

Arrestato anche un 28enne riminese, anche lui con precedenti, sorpreso a rubare in un esercizio commerciale della via Nuova Circonvallazione della città malatestiana, tre kit di smerigliatrici dal valore di circa 400 euro. È stato emesso nei suoi confronti la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in attesa del processo che si terrà alla fine del mese di aprile.

