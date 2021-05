Controlli fine settimana: Polizia Locale multa due svizzeri a bordo di monopattini in stato di ebbrezza

Controlli Polizia Locale

Fine settimana di lavoro per la Polizia Locale, con la Squadra di Polizia Giudiziaria. I controlli antidroga hanno portato al fermo di 2 giovani, entrambi residenti a Rimini di origini straniere. Il servizio poi è proseguito da dopo la mezzanotte nei controlli alla circolazione stradale per la verifica delle guida in stato d’ebrezza, con un posto di blocco in Piazza Marvelli. Una quarantina i veicoli fermati tra cui anche taxi, autobus e monopattini. L’etilometro della pattuglia ha segnalato in tre casi il superamento del limite consentito: due ragazzi svizzeri erano a bordo di monopattini. Per entrambi è scattata solo la sanziona amministrativa di 544 euro. Sanzionata una donna al voltante di un'auto, anche lei con limite alcolico superato, con conseguente ritiro della patente. Altre sanzioni notificate durante il turno concluso sabato mattina, hanno riguardato violazioni del Codice della strada.