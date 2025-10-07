Controlli in Alta Valmarecchia: cinque denunce e due segnalazioni. 19enne fermato con pistola a salve, droga e contanti

206 veicoli, 237 persone e 11 esercizi pubblici controllati. Cinque persone denunciate, due segnalazioni alla Prefettura di Rimini. Decine di grammi di droga sequestrati oltre ad una pistola a salve. È questo il risultato dell'operazione di controllo straordinario dei Carabinieri della Compagnia di Novafeltria nei giorni scorsi in tutta l’Alta Valmarecchia.

Un servizio mirato alla prevenzione dei reati e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le verifiche, a Novafeltria è stato fermato un 19enne del posto che viaggiava con uno sfollagente, una pistola a salve con il tappo rosso parzialmente rimosso, 25,1 grammi di hashish suddivisi in tre involucri, un bilancino di precisione e 260 euro in contanti. Per il giovane è scattata la denuncia, mentre tutto il materiale è stato sequestrato.

A Pietracuta di San Leo, i Carabinieri hanno denunciato un 39enne residente in zona e già noto alle Forze dell’Ordine, trovato in possesso di 1,5 grammi di cocaina suddivisi in cinque involucri. A Pennabilli, invece, due ragazzi poco più che ventenni sono stati denunciati per danneggiamento: secondo quanto ricostruito, avrebbero infranto il vetro della porta d’ingresso di un bar del centro.

Non sono mancati i controlli alla guida: a Sant’Agata Feltria, un 32enne residente in provincia è stato sorpreso al volante con un tasso alcolemico di 1,98 g/l. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente. Infine, sono stati segnalati alla Prefettura di Rimini due assuntori di sostanze stupefacenti: un 55enne trovato con 3,5 grammi di hashish e un 23enne con 2 grammi della stessa sostanza.

Il servizio, spiegano i Carabinieri, rientra in una più ampia attività di prevenzione e controllo del territorio in tutta la valle, volta a garantire sicurezza e rispetto delle norme, con particolare attenzione ai fenomeni legati a droga, alcol e degrado urbano.







