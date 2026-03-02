Controlli mirati sui più giovani, 17 identificati e due multe per i monopattini

Diciassette giovani controllati, di cui 15 minorenni, e due sanzioni per utilizzo irregolare dei monopattini: è il bilancio della prima tranche di verifiche mirate avviate dalla Polizia Locale dell’Unione Valmarecchia nelle aree più frequentate dagli adolescenti a Santarcangelo di Romagna. I servizi, disposti per rafforzare la sicurezza urbana e prevenire comportamenti illeciti dopo alcuni episodi che hanno destato preoccupazione nella comunità, si sono svolti tra mercoledì notte e sabato pomeriggio.

Le pattuglie hanno operato con il supporto di un’unità cinofila della Polizia Locale di Rimini specializzata nei controlli sulle sostanze stupefacenti. Le verifiche hanno interessato in particolare le zone considerate più sensibili, soprattutto ai margini del borgo: via Ruggeri, via Faini, via Carracci, il parco del Campo della Fiera e Francolini, piazza Ganganelli, l’area della stazione ferroviaria, il parcheggio Cappuccini, via Marini, via Bixio, via Silvio Sancisi e il centro commerciale “La Fornace”.

Complessivamente sono stati identificati 17 ragazzi. Dai controlli non sono emersi comportamenti penalmente rilevanti, ma in due casi sono state contestate violazioni amministrative legate all’uso non conforme dei monopattini elettrici. L’attività, spiegano dal Comune, proseguirà nelle prossime settimane con l’intensificazione dei servizi mirati e con un rafforzamento del lavoro in rete con i servizi sociali del territorio, per coinvolgere le famiglie dei giovani che manifestano situazioni di disagio o che si sono resi protagonisti di comportamenti antisociali.

La Polizia Locale si doterà inoltre a breve di un metal detector per prevenire e contrastare la circolazione di coltelli e strumenti atti ad offendere, condotte per le quali l’ultimo pacchetto sicurezza ha previsto un inasprimento delle sanzioni, introducendo anche responsabilità amministrative a carico dei genitori.

“A questa attività sul campo da parte dei nostri agenti si somma l’altrettanto importante forma di prevenzione della comunità – commenta il sindaco Filippo Sacchetti –. Questi ragazzi sono infatti i nostri figli, i giovani delle nostre famiglie e solo con il contributo e il coinvolgimento di tutti si riuscirà veramente a contrastare ed evitare il ripetersi di comportamenti e azioni come quelle che ci hanno riguardato negli ultimi tempi”.







