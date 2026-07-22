CRONACA RIMINI Controlli nei minimarket di Rimini: 100 chili di alimenti scaduti sequestrati e un negozio chiuso Un esercizio chiuso d'urgenza, oltre 15 mila euro di multe e accertamenti della Polizia con AUSL Romagna e Carabinieri del Lavoro. Tra le irregolarità sporcizia, superalcolici ai minorenni e mancanza dei requisiti

Controlli nei minimarket di Rimini: 100 chili di alimenti scaduti sequestrati e un negozio chiuso.

Cento chili di alimenti scaduti sequestrati, un esercizio chiuso d'urgenza per gravi violazioni igienico-sanitarie, sanzioni per oltre 15.000 euro a un minimarket vicino alla stazione e una multa da 1.500 euro per vendita di superalcolici a minorenni: è il bilancio dei controlli effettuati ieri dalla Polizia di Stato di Rimini su minimarket ed esercizi di vicinato del centro e del litorale Sud, in parte condotti congiuntamente ai Tecnici della Prevenzione dell'AUSL Romagna e al Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri.

Il caso più grave ha riguardato un negozio del centro storico tra via dei Mille e Corso Giovanni XXIII: sporcizia diffusa su pavimenti, attrezzature, frigoriferi e bagni, un fornellino alimentato da una bombola di gas non autorizzata, un giaciglio di fortuna con materasso a terra, generi alimentari deperibili esposti al sole da ore e totale assenza del manuale HACCP. I Tecnici dell'AUSL hanno disposto la chiusura immediata dell'attività e sono stati sequestrati oltre 100 chili tra alimenti deperibili e prodotti a lunga conservazione ampiamente scaduti.

In un minimarket nei pressi della stazione centrale, i Carabinieri del NIL hanno accertato scaffalature non ancorate ai muri, materiali ostacolanti la circolazione, un impianto di videosorveglianza non autorizzato e un impianto elettrico privo dei requisiti minimi di sicurezza. Le sanzioni elevate superano i 15.000 euro.

Nel corso della serata, un controllo in un esercizio di vicinato di viale Principe di Piemonte a Miramare ha accertato la vendita di bevande superalcoliche a quattro ragazze minorenni presenti a Rimini per motivi turistici, riaffidate agli educatori che le avevano in carico. La vendita avveniva inoltre oltre le 22.00, in violazione dei limiti comunali per la vendita in contenitori di vetro. Il titolare è stato sanzionato per circa 1.500 euro e la sua posizione è al vaglio per eventuali ulteriori provvedimenti.

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