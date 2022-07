Controlli nel fine settimana, due patenti e un mezzo ritirato

Sono continuati i controlli nel weekend della Notte Rosa, sia sul lungomare che nell'entroterra riminese. I Carabinieri di Novafeltria, in concomitanza con gli eventi collegati in riviera, hanno controllato 68 mezzi, 91 persone e 10 esercenti per le verifiche sulla vendita di alcolici a minori.

Sanzionate due persone per “guida in stato d'ebrezza alcolica”. Una donna 49enne residente in Valmarecchia, dopo una serata in riviera si era fermata in sosta a bordo strada in località Villa Verucchio, col motore acceso in apparente stato di malessere. Dopo la segnalazione dei passanti e l'arrivo dei Carabinieri e dell'ambulanza, ha fatto retromarcia andando a sbattere contro l’ambulanza danneggiandola. La donna all'alcol test è risultata con un tasso alcolemico di 1,95 g/l, quasi 3 volte il limite consentito (0,50 grammi/litro); è stata ritirata la patente e il mezzo di guida. Sanzionato anche un uomo di 40 anni della provincia di Pesaro-Urbino che, al controllo dell'etilometro, è risultato con un tasso di 0.78 g/l con successivo ritiro della licenza di guida. Sulla SS 258 Marecchiese in località Ponte Messa sono state sanzionate 5 persone, tra cui due motociclisti, per eccesso di velocità, creando pericolo per la circolazione stradale.

In una nota dei Carabinieri “l’Arma di Novafeltria continua a raccomandare il massimo senso di responsabilità durante la guida dei mezzi, soprattutto in relazione all’uso di sostanze alcooliche o stupefacenti”.