Controlli rafforzati a Riccione: droga sequestrata, un minore denunciato per aggressione

Un avvio di 2026 all’insegna del presidio capillare del territorio per la Polizia locale di Riccione. Nei primi giorni dell’anno gli agenti hanno intensificato i controlli in diversi punti strategici della città, con particolare attenzione al centro, ai luoghi della movida e alle fermate del Metromare. Un’attività che ha portato al sequestro complessivo di oltre 40 grammi di sostanze stupefacenti, all’individuazione di arnesi da scasso e al deferimento di un minore coinvolto in un’aggressione.

I controlli, svolti anche con l’ausilio dell’unità cinofila, si inseriscono in un più ampio piano di prevenzione volto a tutelare sicurezza, decoro urbano e vivibilità degli spazi pubblici. In quest’ottica, il monitoraggio costante di parchi, mezzi di trasporto e aree ad alta frequentazione consente di intercettare situazioni di rischio e di intervenire tempestivamente su condotte illecite.

Proprio lungo la linea del Metromare, l’intervento del cane antidroga Ziko ha consentito di individuare un giovane, classe 1996, residente a Pesaro, trovato in possesso di 22 grammi di hashish occultati negli indumenti. Nel corso degli stessi controlli sono stati rinvenuti, in diversi punti del tracciato, circa 20 grammi tra hashish e marijuana abbandonati a terra, oltre a uno zaino incustodito contenente vari arnesi atti allo scasso. Tutte le sostanze sono state sottoposte a drug-test e poste sotto sequestro, con segnalazione in Prefettura.

Sul fronte dell’ordine pubblico, gli agenti sono intervenuti anche a seguito dell’aggressione di un 23enne svizzero avvenuta tra viale Ceccarini e viale Dante. Il responsabile, un minore con precedenti specifici, è stato identificato e denunciato all’autorità giudiziaria dopo il coordinamento con il Tribunale per i minorenni di Bologna.







