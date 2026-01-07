CRONACA Controlli rafforzati a Riccione: droga sequestrata, un minore denunciato per aggressione L’attività della Polizia locale nei primi giorni del 2026 tra Metromare, centro cittadino e luoghi sensibili: attenzione a sicurezza, decoro urbano e vivibilità degli spazi pubblici.

Un avvio di 2026 all’insegna del presidio capillare del territorio per la Polizia locale di Riccione. Nei primi giorni dell’anno gli agenti hanno intensificato i controlli in diversi punti strategici della città, con particolare attenzione al centro, ai luoghi della movida e alle fermate del Metromare. Un’attività che ha portato al sequestro complessivo di oltre 40 grammi di sostanze stupefacenti, all’individuazione di arnesi da scasso e al deferimento di un minore coinvolto in un’aggressione.

I controlli, svolti anche con l’ausilio dell’unità cinofila, si inseriscono in un più ampio piano di prevenzione volto a tutelare sicurezza, decoro urbano e vivibilità degli spazi pubblici. In quest’ottica, il monitoraggio costante di parchi, mezzi di trasporto e aree ad alta frequentazione consente di intercettare situazioni di rischio e di intervenire tempestivamente su condotte illecite.

Proprio lungo la linea del Metromare, l’intervento del cane antidroga Ziko ha consentito di individuare un giovane, classe 1996, residente a Pesaro, trovato in possesso di 22 grammi di hashish occultati negli indumenti. Nel corso degli stessi controlli sono stati rinvenuti, in diversi punti del tracciato, circa 20 grammi tra hashish e marijuana abbandonati a terra, oltre a uno zaino incustodito contenente vari arnesi atti allo scasso. Tutte le sostanze sono state sottoposte a drug-test e poste sotto sequestro, con segnalazione in Prefettura.

Sul fronte dell’ordine pubblico, gli agenti sono intervenuti anche a seguito dell’aggressione di un 23enne svizzero avvenuta tra viale Ceccarini e viale Dante. Il responsabile, un minore con precedenti specifici, è stato identificato e denunciato all’autorità giudiziaria dopo il coordinamento con il Tribunale per i minorenni di Bologna.

