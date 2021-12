SICUREZZA Controlli rafforzati per il capodanno: a Rimini 56 multe per mancato possesso di Green Pass

Il Viminale rafforza i controlli in vista della notte di San Silvestro, tenendo sotto controllo in particolare le zone della movida dove è più alto il rischio assembramenti. In una circolare inviata ai prefetti di tutta Italia, il ministero dell'Interno invita le forze dell'ordine a controlli intensi e mirati nelle giornate festive e prefestive, in particolare nelle zone centrali delle città e in quelle dove insistono più locali. L'obiettivo è quello di far rispettare le norme anti-covid, in particolare l'obbligo della mascherina anche all'aperto e il divieto di assembramenti.

Anche a Rimini Questura e Polizia Postale garantiscono una forte vigilanza per il capodanno, con forte attenzione ad eventuali feste abusive attraverso controlli su siti, social e telegram. Verranno intensificate anche i controlli sul possesso di Green Pass o super Green Pass. 56 i soggetti sanzionati a dicembre per mancato possesso su 10.957 persone sottoposte ad accertamenti, multati anche 18 esercizi commerciali e locali su 1438 controlli effettuati.

