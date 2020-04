CARABINIERI Controlli Riccione: 15 sanzioni nella Domenica delle Palme. Un uomo fermato tre volte in un giorno

Una Domenica delle Palme di controlli sulle strade quella dei Carabinieri di Riccione, che hanno vigilato sul rispetto delle prescrizioni adottate per contenere l'emergenza coronavirus. 15, riporta Riminitoday, le persone sanzionate dai Carabinieri per aver violato l'ordinanza in vigore. Fra questi il caso di un uomo che è stato fermato tre volte nella stessa giornata mentre passeggiava senza curarsi delle norme in vigore. "Voglio godermi la vita, tanto le multe non le pago", ha dichiarato agli uomini dell'Arma. Il mancato rispetto delle violazioni, ricordiamo, prevede sanzioni da 400 a 3000 euro per chi non rispetta le regole.



