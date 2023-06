FINE SETTIMANA Controlli Riccione: denunciati due stranieri con coltelli, tirapugni e documenti falsi Interventi anche in un ristorante per un uomo che si rifiutava di pagare il conto e nell'arenile contro le attività abusive

Nei controlli del fine settimana la Polizia Locale di Riccione ha fermato, in Piazzale Azzarita, due cittadini marocchini, a bordo di un veicolo con targa svizzera. Alle autorità hanno fornito dei falsi documenti svizzeri e avevano addosso coltelli, tirapugni e una piccola quantità di sostanza stupefacente. Per loro è scattata una denuncia per porto abusivo di arma, detenzione di sostanza stupefacente e guida senza patente. L'auto su cui viaggiavano, una Ford Mondeo, è stata sequestrata.

La Polizia è intervenuta anche in un ristorante in cui un uomo si rifiutava di pagare il conto ed ha tentato di opporsi all'intervento delle autorità in preda ai fumi dell'alcool. Azioni che gli sono costate una denuncia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.

Nell'arenile multati due cittadini bengalesi, due donne senegalesi e due cinesi che svolgevano abusivamente acconciatura e massaggi sul demanio marittimo senza le necessarie autorizzazioni. Segnalato anche un cittadino ucraino che circolava con una patente di guida falsa.

