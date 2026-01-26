SICUREZZA Controlli straordinari a Rimini: identificate oltre 120 persone, 13 denunce I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno trovato persone alla guida ubriache, quattro persone in possesso di droga, due uomini presenti nonostante il foglio di via e altri due con arnesi da scasso

I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno intensificato la presenza sul territorio con un ampio dispositivo di controllo finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati e al rispetto del Codice della Strada. Nel corso dell’attività, che ha visto impegnati i militari delle Stazioni del capoluogo, sono state identificate oltre 120 persone e controllati 53 veicoli. Il bilancio è di 13 denunce in stato di libertà e quattro segnalazioni alla Prefettura di Rimini.

Per quanto riguarda la circolazione stradale, i militari hanno elevato diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada, procedendo al ritiro della patente a un conducente riminese sorpreso alla guida in stato di ebbrezza e denunciando in stato di libertà altri cinque automobilisti per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest. Sul fronte della prevenzione e del contrasto alla diffusione degli stupefacenti, quattro giovani residenti nella provincia di Rimini sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di hashish.

I Carabinieri hanno inoltre denunciato in stato di libertà un cittadino rumeno di 36 anni e un 59enne originario di Lodi per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli: il primo è stato trovato in possesso di un coltello, il secondo di attrezzi da scasso. Nel corso dei controlli è stata accertata anche la presenza irregolare sul territorio nazionale di un cittadino albanese di 25 anni e di un 44enne marocchino, entrambi con permesso di soggiorno scaduto. Infine, due uomini, un 47enne di origine pugliese e un 36enne romeno, sono stati denunciati per violazione delle misure di prevenzione in quanto controllati nel Comune di Rimini nonostante destinatari di foglio di via obbligatorio.

