Controlli straordinari dei Carabinieri: ritirate patenti, sequestri e denunce

È di 7 denunce e 4 sanzioni amministrative il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Rimini a Santarcangelo di Romagna, nell’ambito di un dispositivo intensificato di prevenzione dei reati predatori e di verifica del rispetto del Codice della Strada. L’operazione – che ha visto impegnati militari, pattuglie e mezzi della Stazione locale, supportati dagli altri Comandi della Compagnia – ha portato all’identificazione di oltre 200 persone e al controllo di 100 veicoli.

Diversi gli interventi per violazioni al Codice della Strada. Un automobilista, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, si è visto ritirare la patente. Un secondo conducente è stato deferito in stato di libertà per aver rifiutato di sottoporsi ai test alcolemici e tossicologici.

Nel corso dell’attività sono state denunciate due persone per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish. Altri quattro soggetti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori, dopo essere stati trovati con modiche quantità di stupefacenti.

Un cittadino bulgaro è stato denunciato per evasione, essendosi allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione. Una 18enne ucraina e un 30enne egiziano sono stati invece denunciati per ricettazione: durante i controlli sono stati trovati in possesso di tre telefoni cellulari e di un monopattino risultati rubati.

L’attività straordinaria - scrive il Comando Provinciale di Rimini dei Carabinieri - rientra in un "ampio dispositivo di controllo, finalizzato a prevenire e reprimere la commissione di reati, predatori in particolare e verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada".







