Controlli straordinari della Polizia statale: 364 multe e 45 patenti ritirate

Ben 364 infrazioni contestate, 45 patenti ritirate, 693 punti decurtati e 8 veicoli sequestrati. Sono i numeri del massiccio dispositivo di controllo messo in campo dalla Polizia Stradale di Rimini durante la settimana delle festività pasquali. A fronte di un eccezionale traffico di turisti, attratti in Riviera dalle ottime condizioni meteorologiche, le pattuglie della Polizia di Stato hanno lavorato incessantemente per garantire la fluidità della circolazione e arginare il rischio di infortuni sulle strade.

Gli agenti hanno ispezionato in totale 290 tra auto e motoveicoli, 40 autobus e 380 persone e prestato soccorso a 55 conducenti in difficoltà lungo la carreggiata. Il bollettino delle irregolarità evidenzia i cattivi vizi al volante più comuni: 41 conducenti sono stati fermati perché sorpresi senza le cinture di sicurezza allacciate o pericolosamente intenti ad usare lo smartphone durante la marcia.

Altri 51 guidatori sono stati sanzionati per velocità eccessiva. I controlli hanno inoltre individuato 31 veicoli senza la revisione periodica obbligatoria e 14 completamente sprovvisti di copertura assicurativa. Altri 11 automobilisti sono stati sorpresi in stato di ebbrezza alcolica e uno sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Tra i casi limite riscontrati in questi giorni di festa, spiccano un automobilista sanzionato perché alla guida senza aver mai conseguito la patente e un giovane deferito all'Autorità Giudiziaria in quanto gravato da un divieto di ritorno nel comune di Riccione .







