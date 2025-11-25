CRONACA Controlli straordinari in Valmarecchia: cinque denunce, tre patenti ritirate e sequestri di droga Nei guai un 23enne fermato in auto con 6 grammi di cocaina

Controlli straordinari in Valmarecchia: cinque denunce, tre patenti ritirate e sequestri di droga.

Operazione ad ampio raggio dei Carabinieri di Novafeltria, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni della Valmarecchia. Le verifiche, mirate alla prevenzione dei reati e al monitoraggio della sicurezza stradale, hanno coinvolto 162 veicoli, 197 persone e 8 esercizi pubblici.

Il bilancio dell’attività è significativo: cinque persone denunciate, tre patenti ritirate e diversi sequestri, tra droga, denaro e merce irregolare. Nel dettaglio, a Novafeltria i militari hanno fermato un 23enne, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 6 grammi di cocaina e 495 euro in contanti. Per il giovane è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio; sostanza stupefacente e denaro sono stati sequestrati.

Sul fronte della sicurezza stradale, tre conducenti sono risultati positivi all’alcoltest: un 54enne a Pennabilli, un 49enne su ciclomotore a Montecopiolo e una neopatentata a Novafeltria. Per tutti sono state applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada, accompagnate dal ritiro immediato della patente. Sempre a Novafeltria, un 35enne è stato sanzionato dopo essere stato sorpreso alla guida nonostante la patente fosse stata revocata: il veicolo è stato posto sotto fermo amministrativo.

I controlli hanno inoltre riguardato l’ambito commerciale: un 61enne originario dell’Umbria è stato denunciato per esercizio abusivo dell’attività commerciale, con conseguente sequestro della merce esposta senza le necessarie autorizzazioni. Infine, due persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di piccole quantità di hashish e marijuana destinate all’uso personale.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: