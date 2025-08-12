RICCIONE Controlli sugli affitti brevi, cinque sanzioni e sospensioni dell’attività La Polizia Locale ha riscontrato gravi irregolarità in appartamenti e in un albergo

La Polizia Locale di Riccione ha intensificato i controlli sugli “affitti brevi” per contrastare irregolarità e concorrenza sleale. Dopo il monitoraggio di una ventina di locazioni, gli agenti hanno riscontrato violazioni in cinque appartamenti, con sanzioni e sospensioni temporanee delle attività non a norma.

L’operazione si inserisce nell’ambito della nuova regolamentazione che prevede la Banca dati delle strutture ricettive (Bdsr) e il Codice identificativo nazionale (Cin), obbligatorio per garantire tracciabilità e sicurezza, oltre che per prevenire truffe online. Oltre al Cin, restano in vigore gli obblighi di legge, dalla presentazione della Scia alla conformità degli impianti e all’identificazione degli ospiti con comunicazione alla Questura. Per le violazioni di questi obblighi sono previste sanzioni da 500 a 3.000 euro per la non iscrizione alla Bdsr e da 500 a 5.000 euro per ogni appartamento senza il Cin.

In tre casi è stata accertata l’attività di locazione senza alcuna comunicazione al Comune, mentre in altri due la Scia è stata respinta per mancanza dei requisiti. Sospesa anche l’attività di un albergo nella zona Alba per gravi irregolarità. “L’incremento degli affitti brevi – sottolinea l’Amministrazione – rischia di sottrarre case al mercato residenziale, far salire i canoni e alimentare evasione fiscale”. La Polizia Locale annuncia controlli costanti, ricordando che la mancata ottemperanza ai provvedimenti può comportare anche conseguenze penali.

