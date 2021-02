Controlli sulla “movida” riccionese: intensa attività dei Carabinieri per fermare le risse giovanili

Prosegue l'impegno da parte dei Carabinieri di Riccione, per garantire il rispetto delle normative anti-Covid e vigilare sui fenomeni di microcriminalità, alla luce anche delle risse avvenute di recente fra adolescenti in preda ai fumi dell'alcool.



In particolare un 17enne di Misano, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per i reati di violenza, oltraggio e resistenza a Pubblico ufficiale nonché di danneggiamento aggravato. Il minorenne, assieme ad un gruppo di coetanei, stava infastidendo dei passanti nei pressi del Palacongressi di Riccione, ignorando anche le misure sanitarie. I Carabinieri sono intervenuti prontamente per identificare i presenti, ma il misanese ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha tentato di ribellarsi, aggredendo le autorità e prendendo a calci anche l'autovettura militare. A causa della colluttazione due uomini dell'arma sono finiti all'ospedale, mentre il veicolo ha riportato lievi danni.









I Carabinieri sono intervenuti anche in via Catullo, per raccogliere la denuncia di un ragazzo modenese. Il giovane, che si trovava in macchina in compagnia della sua ragazza, stava sostando nei pressi di un attraversamento pedonale quando è stato accerchiato da un gruppo di giovani nordafricani. Uno di questi l'ha colpito con un pugno al volto, causandogli una ferita all'arcata sopraccigliare sinistra, giudicata guaribile in dieci giorni. I Carabinieri sono riusciti a rintracciare e identificare l'aggressore, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.



Nell'ambito dei controlli è stato sanzionato anche il “Bar Tiffany”, sito sulla ss. 16 adriatica, che stava servendo i clienti oltre l'orario consentito. Sanzionati anche altri tre soggetti per il mancato rispetto delle norme anti-assembramento.

Ora sono in corso altre indagini per identificare oltre 70 giovani, la maggior parte minorenni, responsabili, nel pomeriggio, di reiterati episodi di rissa e assembramento presso i principali punti di ritrovo.