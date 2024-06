Controlli sulle strade delle discoteche a Riccione: 17 patenti ritirate

Sono state 17 le patenti ritirate e 4 le auto sequestrate nel weekend del 2 giugno dalla Polizia Stradale di Rimini che ha impiegato il laboratorio mobile per le analisi della saliva. Nel fine settimana, concentrandosi in particolare su Riccione e lungo le strade di collegamento verso i luoghi della movida, la Polizia Stradale ha predisposto un servizio straordinario con l'obiettivo di capire subito se un conducente si fosse trovato in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. Le 19 pattuglie, dislocate secondo un meccanismo a reticolo, nella nottata di sabato e in quella domenica, hanno fermato e controllato circa 300 veicoli. Undici conducenti sono risultati positivi alle sostanze psicotrope, 5 si trovavano alla guida in condizioni di ebbrezza alcolica e a carico di ulteriori 7 è stato riscontrato il possesso per uso personale di sostanze stupefacenti. Sono stati effettuati in totale 19 posti di controllo, elevati 46 verbali per le infrazioni sul codice della strada e 4 fermi amministrativi di automezzi. Complessivamente sono state 17 le patenti ritirate nell'immediatezza. Tramite il laboratorio del Tox-Test sono stati effettuati 31 screening dei quali 11 hanno dato esito positivo. Infine, un tassista abusivo è stato sanzionato nei pressi di una discoteca dove ha accompagnato un gruppo di giovani effettuando un'attività senza la prevista licenza.

