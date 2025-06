CRONACA Contromano al casello di Riccione: giovane ubriaco fermato dalla Polizia Stradale Il conducente, con patente revocata e tasso alcolemico elevato, ha rischiato di causare un grave incidente. Intensificati i controlli estivi sulle strade.

Contromano al casello di Riccione: giovane ubriaco fermato dalla Polizia Stradale.

Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia Stradale di Rimini sono intervenuti prontamente al casello autostradale di Riccione, dove un'autovettura stava tentando di imboccare l'autostrada A14 contromano, percorrendo la corsia riservata ai veicoli in uscita. L’intervento tempestivo ha evitato una possibile tragedia.

Alla guida del mezzo si trovava un giovane cittadino moldavo, immediatamente sottoposto a controllo. Gli agenti, rilevata la gravità dell’infrazione, hanno proceduto all'alcoltest, che ha dato esito positivo in entrambe le prove, con un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Ulteriori accertamenti hanno rivelato che il giovane era già privo di patente, in quanto revocata in precedenza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: