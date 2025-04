CRONACA Contromano in A14, tragedia vicino a Pesaro: un morto e sette mezzi coinvolti [VIDEO] Un 73enne ha imboccato l’autostrada nella direzione sbagliata causando un violento schianto. Ferita una famiglia, tratto chiuso e traffico in tilt.

Tragedia nel pomeriggio sull'autostrada A14, nel tratto tra Cattolica e Pesaro in direzione sud. Intorno alle 15:45 un uomo di 73 anni ha imboccato il casello di Pesaro contromano, percorrendo diversi chilometri prima di causare un maxi incidente all’altezza del chilometro 151,4, nei pressi della galleria del Boncio.

Il bilancio è drammatico: l’uomo, alla guida dell’auto che procedeva nel senso opposto, è morto sul colpo dopo lo schianto frontale. Coinvolti sette mezzi e diversi feriti, tra cui una famiglia del posto – padre, madre e figlio – trasportati in gravi condizioni con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenute tre eliambulanze, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Il tratto autostradale è stato chiuso in direzione Ancona, causando lunghe code e pesanti disagi alla viabilità. Per chi proveniva da Bologna e viaggiava verso sud è stata disposta l’uscita obbligatoria a Cattolica, con rientro consigliato a Pesaro attraverso la viabilità ordinaria. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Si raccomanda la massima prudenza e di seguire gli aggiornamenti tramite i canali ufficiali.

