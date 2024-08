ANIMALE PROTETTO Convivere col lupo, i comportamenti da osservare Dopo gli ultimi avvistamenti sul territorio di Santarcangelo, l'amministrazione comunale ha incontrato gli esperti. A settembre una serie di incontri pubblici con la cittadinanza

Convivere col lupo, i comportamenti da osservare.

L'amministrazione comunale di Santarcangelo ha promosso un incontro con il Servizio agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna, gli esperti dello Sportello lupo di Rimini e i Carabinieri Forestali, dopo i recenti avvistamenti di lupi in territorio, in particolare nelle frazioni di Canonica, Montalbano, Sant’Ermete e Stradone.

Sono oltre 10 anni, è stato detto dagli esperti, che la presenza dei lupi a Santarcangelo – come nel resto della Provincia – sia stanziale e documentata grazie a una costante opera di censimento. Anche se a spingere il lupo nelle zone pianeggianti e più abitate della città può essere stata la ricerca di cibo, è ampiamente documentato come l’animale non rappresenti un pericolo per l’uomo, mentre la sua presenza impone maggiore attenzione per quel che riguarda la tenuta degli animali domestici.

Ci sono però accortezze per non attirare l’animale verso le abitazioni e suggerimenti utili in caso di incontri ravvicinati. Ecco i comportamenti da osservare:

A casa – Resti alimentari e cibo per i domestici non vanno lasciati a disposizione all'aperto, poiché sono un grande attirante per tutta la fauna selvatica. Smaltirli quindi correttamente e conservare il cibo per i domestici in appositi contenitori ermetici che evitano la fuoriuscita degli odori. Durante la notte è bene custodire gli animali domestici all'interno della casa o di uno spazio protetto; questo vale sia per cani e gatti che per tutti gli animali da cortile (galline, oche, capre). Non lasciare mai cani legati alla catena.

In caso di incontro – Il lupo è un animale schivo e generalmente ha timore dell'uomo, lo riconosce come minaccia e quindi tende ad evitarlo; in caso di incontro, se ciò non avviene subito, è sufficiente parlare, muoversi o fare rumore e il lupo se ne andrà. In caso di incontro con il lupo in presenza del proprio cane tenere quest'ultimo al guinzaglio (ricordiamo che è sempre obbligatorio) e avvicinarlo a sé. Cercare quindi di allontanarsi dalla parte opposta lasciando sempre al lupo una via di fuga.

Incontro in auto – In caso di incontro in auto il lupo potrebbe essere meno schivo; questo perché non riconosce l'automobile come una minaccia immediata e non l'associa direttamente all'uomo. Non inseguire l'animale, fermarsi e/o rallentare per dargli modo di allontanarsi in sicurezza. Un lupo che si mostra poco timoroso verso un mezzo non è sintomo di un animale confidente! Evitare di dare loro da mangiare o cercare di farli avvicinare, come per tutti i selvatici.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: