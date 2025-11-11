POLITICA ITALIA Cop30, il ministro Pichetto Fratin: "Contributo alla finanza per il clima aumentato del 325%" Il presidente Lula da Bélem promette di sconfiggere i negazionisti. In Italia eventi climatici estremi aumentati del 12-15% in un anno

L'Italia partecipa alla Cop30 in Brasile forte degli obiettivi fissati dal G20 e già superati, dice il ministro Pichetto Fratin. Mentre alla Cop30 di Belém, in Brasile, emergono dati inquietanti come i 48 milioni di bambini l'anno, ben 136mila al giorno, colpiti da disastri climatici da quando si tenne il primo vertice Cop, ormai trent'anni fa, il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, dalla Stampa Estera ritiene che l'Italia abbia superato l'obiettivo fissato dal G20, col contribuito italiano alla finanza per il clima cioè passato da 838 milioni di euro nel 2023 a 3,44 miliardi nel 2024, un aumento del 325%.

Mentre il presidente brasiliano Lula ritiene sia giunto il momento di sconfiggere i negazionisti perché, ha detto, “Il clima non è una minaccia futura, ma una tragedia presente”, l'amministratore delegato di Enel, Nicola Lanzetta, parla di aumento del 12-15% di eventi climatici estremi in più in un anno in Italia, dalle cosiddette bombe d'acqua all'estrema siccità.

Nel video l'intervista a Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: