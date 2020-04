PRIMI CONTAGIATI Coppia di cinesi dimessi dal San Filippo Neri: “Grazie Italia”

Sono stati dimessi anche dal San Filippo Neri, dove erano ricoverati per la riabilitazione, dopo la guarigione allo Spalanzani. Sono la coppia di cittadini cinesi provenienti da Wuhan, marito e moglie, i primi contagiati registrati in Italia. “Sono in ottime condizioni e hanno inoltre preannunciato una lettera di ringraziamento alle strutture sanitarie che li hanno salvati e avuti in cura", dice l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.



