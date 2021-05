EMERGENZA SANITARIA Coprifuoco subito alle 23, dal 21 giugno abolizione totale Le nuove regole al vaglio della cabina di regia e del Consiglio dei ministri: tornano le zone bianche in Italia

Dal 1 giugno Friuli, Molise e Sardegna saranno zona bianca: dal 7 giugno lo diventeranno anche Abruzzo, Veneto e Liguria. Varranno solo le regole di comportamento, ossia l'uso della mascherina e i distanziamenti. Non c'è coprifuoco. Ma questo cambierà anche nel resto d'Italia in zona gialla, sarà subito portato alle 23; dal 7 giugno arriverà alle 24 per poi essere totalmente abolito dal 21 giugno. Dal 1 giugno ristoranti e bar riapriranno a pranzo e a cena anche al chiuso; i centri commerciali nel weekend del 22 maggio; palestre al via dal 24 maggio, le piscine al chiuso dal 1 luglio; si anticipa l'apertura dei parchi tematici al 15 giugno, data in cui potranno ripartire anche i matrimoni, col “green pass”, cioè certificazione di vaccinazione o tampone, per i partecipanti.

[Banner_Google_ADS]



E' di poco più di 3.400 l'incremento sui casi totali (3.455), su pochi tamponi del fine settimana (118.924); buoni i dati sugli indicatori ospedalieri, (1.754 terapie intensive, -25; 12.024, -110), tornano a 140 le vittime. In Emilia-Romagna, nel giorno di apertura alla fascia 40-49enni, in mattinata erano già oltre 71mila le registrazioni effettuate sul sito della Regione. I dati sul contagio continuano ad essere buoni, 342 i nuovi positivi, il numero più basso del 2021 ma su una quantità ridotta di tamponi (11.094) che infatti porta a 3,1% la percentuale di incidenza. Sostanzialmente stabili le terapie intensive (156, -1), aumentano di 20 i ricoveri ordinari (1.062); 9 i decessi, nessuno a Piacenza, Modena, Forlì-Cesena e a Rimini, dove si contano 27 casi in più (11 sintomatici). In Brasile si è praticamente dimezzato il ritmo delle vaccinazioni: finora somministrate quasi 58 milioni di dosi. Più del 70% dei brasiliani vaccinati ha ricevuto il cinese CoronaVac, la cui produzione la scorsa settimana è stata interrotta a tempo indeterminato a San Paolo causa mancanza di rifornimenti da Pechino. A Parigi invece riaprirà il 17 giugno il parco Disneyland Paris, con nuove misure sanitarie e di sicurezza: era chiuso dal 30 settembre a causa del Covid.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: