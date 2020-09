Coriano: 21 enne arrestato dai Carabinieri per possesso di droga

I Carabinieri di Cattolica, durante un controllo, hanno scoperto un giovane riminese in possesso di un piccolo quantitativo di marijuana. La reazione nervosa del ragazzo, residente a Coriano, ha portato i militari ad approfondire il controllo nella sua abitazione. Scoperto così il motivo di tanto nervosismo: all’interno della sua stanza, il 21 enne M.N, nascondeva infatti alcune buste di grandi dimensioni, al cui interno era rimasto un involucro contenente circa 150 gr. di marijuana e tutto l’occorrente per il confezionamento in dosi. Per il giovane è scattato l'arresto in attesa dal processo per rito direttissimo.

